На проспекте Генерала Дорохова перекрыли движение из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На проспекте Генерала Дорохова в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом столкнулись несколько автомобилей, в результате чего перекрыли движение в районе аварии. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

"Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется", – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали автомобилистов объезжать место ДТП по Кутузовскому проспекту и Воробьевскому шоссе.

Ранее сообщалось, что крупная авария произошла недалеко от ВДНХ. Там столкнулись легковушка и трамвай. Причем удар был такой силы, что трамвай сошел с рельсов, а машина превратилась в груду металла.