Артист Игорь Скляр попал в аварию в Петербурге

Актер и музыкант Игорь Скляр попал в ДТП на Лиговском проспекте в Петербурге. Момент аварии зафиксировал регистратор машины, стоявшей неподалеку. На этих кадрах видно, что в результате ДТП началось задымление.

Как рассказал сам артист, в его машину въехала другая. Ему пришлось обратиться за помощью врачей, но он уже возвращается из больницы. Об этом сообщают информагентства.

По словам Скляра, "ребра целы, все в порядке, но могло быть гораздо хуже".

В полиции ДТП пока не комментировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.