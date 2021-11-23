Грузовик насмерть сбил пешехода на 3-й Парковой улице

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Пешеход погиб под колесами грузовика на 3-й Парковой улице на востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"Примерно в 11:00 на 3-й Парковой улице водитель грузового автомобиля "МАЗ" совершил наезд на пешехода, который пытался перейти дорогу в неустановленном для перехода месте. Личность погибшего устанавливается", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи, оперативники и сотрудники ГИБДД. Они установят все обстоятельства инцидента.

Ранее водитель пассажирского автобуса насмерть сбил женщину на площади Киевского вокзала в Москве. По предварительной информации, женщина упала на проезжую часть. В этот момент автобус подъезжал к остановке.