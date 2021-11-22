Сбившему младенца в ТиНАО водителю "Газели" предъявили обвинение

Фото: ГСУ СК России по городу Москве

Следствие предъявило обвинение мужчине, который насмерть сбил младенца, находясь за рулем в пьяном виде, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения".

Авария произошла на территории деревни Николо-Хованское поселения Сосенского. Автомобиль "Газель" совершил наезд на маму и двух детей. Одному из мальчиков 4 года, другому – 9 месяцев. Грудничок, находившийся в коляске, скончался на месте происшествия.

У женщины и старшего сына незначительные травмы. Согласно предварительной информации, мама с детьми шла по проезжей части, в попутном направлении движению транспорта.

