Юрист рассказал о шансах смягчить наказание девушке, сбившей троих детей в Солнцеве

Солнцевский районный суд столицы вынес приговор 19-летней Валерии Башкировой, которая летом этого года сбила троих детей на пешеходном переходе. Двое из них впоследствии скончались. Суд приговорил девушку к 5 годам в колонии-поселении и на 2,5 года запретил садиться за руль. Кроме того, с Башкировой взыщут 4 миллиона рублей в пользу семей погибших. Рассказываем, как на приговор отреагировала сама виновница аварии и есть ли у нее шанс смягчить наказание.

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Фото: Москва 24

Авария с участием Валерии Башкировой произошла 16 июля в столичном районе Солнцево. Двое взрослых с тремя детьми пересекали улицу Авиаторов по нерегулируемому пешеходному переходу. Когда машина, которая двигалась по правому ряду, притормозила перед ними, по левому неслась иномарка, за рулем которой находилась Башкирова. Основной удар пришелся на детей, двое из них впоследствии скончались. Отец девушки после ДТП рассказал Москве 24, что все произошло из-за небольшого опыта вождения у его дочери и солнца, которое якобы ее ослепило.

После аварии возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Изначально девушку отправили под домашний арест, однако позднее ее заключили под стражу. Экспертиза показала, что Башкирова в тот момент действительно не соблюдала ПДД. На заседаниях суда девушка постоянно плакала. Она признала вину и говорила, что готова возместить ущерб.

Столичная прокуратура просила назначить ей 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением на 3 года права заниматься любой деятельностью, связанной с автомобилями. Солнцевский районный суд вынес более мягкий приговор.





из сообщения прокуратуры города Москвы С учетом позиции прокуратуры города Москвы Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил и гражданские иски потерпевших. По ним с осужденной взыщут 4 миллиона рублей.



Фото: предоставлено пресс-службой Солнцевского суда

Адвокат виновницы ДТП Альберт Якубов после приговора рассказал журналистам, что вопрос об обжаловании еще не решен. Он напомнил, что по закону на это есть 10 дней. По словам защитника, на этой неделе он собирается прийти к Башкировой в следственный изолятор, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Кроме того, Якубов рассказал о реакции девушки на решение суда.





Альберт Якубов адвокат Валерии Башкировой Нормально, тихо, спокойно, без слез. Она была готова на реальный срок.

Также Якубов отметил, что девушка извинилась перед потерпевшими.

Смягчить приговор реально?

Фото: Москва 24

Автоюрист Георгий Холманский в беседе с Москвой 24 отметил, что у суда были основания назначить Башкировой именно такое наказание.

"Здесь нужно учитывать и тяжесть совершенного преступления, и поведение виновного лица. Как отягчающие, так и смягчающие по делу обстоятельства. Если смягчающие превалируют в деле, конечно, наказание по общему правилу назначается меньше. В данном случае, очевидно, имело место намерение возместить вред виновницей, раскаяние, признание вины. Поэтому суд и назначил такой размер наказания", – говорит эксперт.

Если апелляцию все-таки подадут, то шансов на замену срока на условный практически нет, так как ДТП повлекло смерть людей, подчеркнул юрист. Однако у защиты есть возможность попытаться сократить срок пребывания в колонии на 1–2 года, объясняет Холманский. Здесь следует учитывать, что преступление девушка совершила по неосторожности, без умысла, отметил специалист.

"Есть постановление Пленума Верховного суда "О судебном приговоре". Там одним из обстоятельств, которые суды обязаны учитывать, является личность подсудимого. Если защитник будет подавать жалобу, можно апеллировать характеристиками осужденной", – говорит юрист.





Георгий Холманский автоюрист Возможно, она отличница, может, активистка в институте, или у нее есть другие положительные качества. Какие-то обстоятельства, характеризующие личность, суд мог не учесть. Этим можно воспользоваться при подаче апелляции.

При этом на решение вышестоящих судов в таких делах не влияют обстоятельства, при которых до рассмотрения апелляции обвиняемый полностью возмещает потерпевшим материальный ущерб, сказал Холманский. В целом спрогнозировать результат апелляции в вышестоящий суд нельзя, решение принимается исходя из обстоятельств в каждом конкретном деле, резюмировал эксперт.

