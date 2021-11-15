Сбившую 3 детей в Солнцеве девушку приговорили к 5 годам колонии

Фото: ТАСС/пресс-служба Тверского районного суда

Солнцевский районный суд приговорил Валерию Башкирову, сбившую троих детей на переходе в столичном районе Солнцево, к пяти годам в колонии-поселении. Об этом сообщается в своем официальном телеграм-канале прокуратуры Москвы.

"С учетом позиции прокуратуры Москвы Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", – говорится в публикации.

Сроком на 2,5 года девушка также лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В разговоре с ТАСС адвокат осужденной Альберт Якубов также уточнил, что суд удовлетворил иски потерпевших и взыскал с его подзащитной 4 миллиона рублей.

"Мы еще пока не приняли решение об обжаловании приговора, на это по закону есть 10 дней. Завтра я планирую встретится с Башкировой в изоляторе для обсуждения данного вопроса", – добавил он.

Смертельное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов в Москве. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 19-летняя Башкирова. Дети были госпитализированы в тяжелом состоянии, позже двое из них скончались.

Сначала девушку отправили под домашний арест, однако 19 июля суд принял решение перевести ее в СИЗО. Прокуратура просила назначить Башкировой наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

