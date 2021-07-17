Суд назначил домашний арест девушке, сбившей 3 детей на западе Москвы

Фото: Пресс-служба Никулинского районного суда Москвы

Никулинский суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения 18-летней Валерии Башкировой, которая сбила на машине трех детей на западе Москвы, один из низ после этого умер в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Валерии Башкировой, обвиняемой по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", – заявил представитель прокуратуры.

Авария случилась на улице Авиаторов 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda 3. Дети девяти месяцев, четырех и пяти лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Пострадавшего пятилетнего мальчика эвакуировали с места дорожно-транспортного происшествия на вертолете, ночью он умер в больнице.

Ранее следствие попросило суд о домашнем аресте для 18-летней Валерии Башкировой, которая сбила трех детей на западе Москвы. Башкировой предъявляют обвинение по части 3 264 статьи УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

