Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Кассационная жалоба на приговор Ефремову поступила в суд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

Уточняется, что жалоба пришла во второй кассационный суд общей юрисдикции.

"Дата ее рассмотрения пока не назначена", – уточнили в пресс-службе.

В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Артист, управлявший Jeep Grand Cherokee, 8 июня того же года выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель, с которым произошло столкновение, скончался в больнице от полученных травм.

В результате судебных разбирательств артиста приговорили к 7,5 года заключения. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области.

После вынесения приговора Ефремов отказался от услуг своих защитников – Эльмана Пашаева, Елизаветы Шаргородской и Андрея Алешкина.

Актер в своей жалобе на обвинительный приговор по делу о смертельном ДТП написал, что подвергался давлению со стороны Пашаева.