Ефремов официально отказался от услуг Пашаева и Шаргородской

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам лишения свободы по делу о ДТП, официально отказался от адвокатских услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. В Пресненском суде Москвы сообщили, что получили от артиста соответствующее заявление.

"Актер не желает, чтобы рассматривали поданные ими апелляционные жалобы", – заявили в пресс-службе суда. Снимать ли с рассмотрения жалобы Пашаева и Шаргородской, суд еще не решил.

Ранее сообщалось, что с жалобами на приговор в суд обратился как сам Ефремов, так и его бывшие и новые защитники. Пашаев в апелляции попросил вышестоящую инстанцию отменить приговор суда и вернуть его прокурору для производства дополнительного расследования. Он указал на недопустимость ряда доказательств и нарушения уголовно-процессуального законодательства.

Елизавета Шаргородская также попросила отменить приговор суда. Она заявила о необходимости смягчить наказание осужденному и изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение ввиду его несправедливости и неправильного применения уголовного закона.

Михаил Ефремов в своей жалобе на обвинительный приговор по делу о смертельном ДТП написал, что подвергался давлению со стороны адвоката Эльмана Пашаева, который представлял в суде его интересы. Актер также написал, что раскаивается в содеянном и признает себя виновным. Ефремов попросил суд смягчить ему приговор.

Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев запросил у суда условный срок для своего подзащитного. Он заявил, что такое решение может быть принято при определенных условиях. Смягчить приговор актеру также просил его еще один защитник Роман Филиппов.

Авария произошла 8 июня на Садовом кольце. Машина актера выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном. Находившийся за рулем водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза подтвердила, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ефремов получил восемь лет колонии общего режима.

