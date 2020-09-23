Адвокат рассказал о давлении Пашаева на Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Один из двух новых адвокатов актера Михаила Ефремова Роман Филиппов попросил суд смягчить приговор своему подзащитному. Обращение он мотивировал тем, что экс-адвокат артиста Эльман Пашаев оказывал на подзащитного давление.

Как сообщает ТАСС, апелляционная жалоба поступила в Пресненский суд Москвы в среду, 23 сентября.

"В жалобе адвоката Романа Филиппова указывается, что давление адвоката Эльмана Пашаева на его подзащитного фактически привело к лишению права Ефремова на защиту", – рассказали в пресс-службе суда.

Как заявил сам Пашаев, на решение суда фактор давления на подзащитного или его отсутствие не повлияют.

Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади столицы. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Жалобу на приговор с просьбой его смягчить подали два новых защитника актера. Приговор также обжаловали Эльман Пашаев, ранее лишенный статуса адвоката, и компания "Стоун XXI", чей автомобиль был сильно поврежден в результате аварии.