Пашаев подал расширенную апелляционную жалобу на приговор Ефремову

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Адвокат Эльман Пашаев подал расширенную жалобу в апелляционную инстанцию на приговор актеру Михаилу Ефремову, который был осужден на восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы, передает ТАСС.

"Вчера я подал расширенную апелляционную жалобу", – сообщил Пашаев.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов отказался от услуг Пашаева. Актер заявил, что не ожидал такого приговора, отметив, что адвокат его "подставил". В Федеральной палате адвокатов России заявили, что Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката.

Позднее стало известно, что защиту Ефремова будет осуществлять Роман Филиппов. В адвокатской конторе Russian Lawyers Company охарактеризовали его как специалиста в сфере уголовного и гражданского процесса, имеющего большое количество выигранных дел различной направленности.

Также сообщалось, что у актера будет еще один адвокат из Чувашии, где актер хотел бы отбывать наказание. Актер также отметил, что в чувашских колониях есть театр, который он мог бы "поднять".

Авария произошла 8 июня на Садовом кольце. Машина актера выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном. Находившийся за рулем водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза подтвердила, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

