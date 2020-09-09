Ефремов заявил, что адвокат Пашаев "подставил" его на 8 лет

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, заявил, что не ожидал такого приговора и якобы адвокат его "подставил". Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По словам артиста, ему был неприятен визит адвоката Эльмана Пашаева утром в среду, 9 сентября.



Михаил Ефремов актер Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня "подставил" на эти 8 лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он. И вот он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день. Он хочет ее отправить почтой, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не просрочим. Это все как-то странно. Мне кажется, это рискованно

По словам Ефремова, он писал в суде заявление, что не согласен с приговором, и отдал его секретарю.

"Но надо же правильно оформить, а это могут только адвокаты. Спросите у супруги – почему ко мне не пришел другой адвокат? Я доверяю только жене. Пашаев говорит, что это она его послала якобы. Так ли это? Связи с ней нет. Как мне узнать, что происходит?" – уточнил актер.

Ефремов также рассказал, что первая ночь в СИЗО далась ему непросто, и пожаловался на проблемы со сном. При этом самочувствие свое он охарактеризовал как "более-менее".

Кроме того, актер признался, что на осознание произошедшего ему нужно время.

"Дней пять, может, неделя, чтобы во всем разобраться", – заявил Ефремов.

Пресненский районный суд Москвы осудил актера Михаила Ефремова на 8 лет колонии общего режима по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Защита артиста обжаловала приговор.

Помимо тюремного заключения, Ефремова также лишили прав на управление транспортным средством на три года. Наконец, он обязан возместить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП, Виталию Захарову. Согласно ранее озвученному Пашаевым заявлению актера, он готов возместить не более 200 тысяч рублей.

В среду, 9 сентября, стало известно, что актер повторно отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович объяснила, что актер выразил недовольство работой своего юриста.

Сам Пашаев назвал свою стратегию защиты Ефремова правильной. Он объяснил, что признание актером вины на начальной стадии судебного процесса не дало бы ничего в юридическом смысле.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель транспортного средства Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице.

