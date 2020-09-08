Защита обжаловала приговор Михаилу Ефремову

Фото: пресс-служба Пресненского районного суда Москвы

Защита обжаловала приговор актеру Михаилу Ефремову, которому было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

"Я уже подал сегодня краткую апелляционную жалобу", – сказал Пашаев.

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади в центре столицы. В приговоре суда также сказано, что актер лишается водительских прав сроком на три года. Кроме того, он обязан возместить 800 тысяч рублей сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Адвокат потерпевших по делу о ДТП со смертельным исходом Александр Добровинский рассказал, что адвокат Ефремова совершил ошибку в линии защиты подопечного. По мнению юриста, стороне защиты следовало проверить сердце актера.

Адвокат объяснил, что обследование могло выявить нарушения в работе сердца. Если бы после этого Михаил Ефремов признал вину, его могли осудить на четыре года условно. Кроме того, юрист назвал ошибкой защиты оскорбления в адрес семьи погибшего и чрезмерное желание противопоставить себя самому Добровинскому.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

