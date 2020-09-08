Ефремова поместят в СИЗО на карантин

15:58
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет лишения свободы по делу о ДТП со смертельным исходом, будет находиться в СИЗО на карантине. Об этом сообщает ТАСС.
"В соответствии с приговором Пресненского районного суда Москвы Ефремов М. О. направлен в один из московских следственных изоляторов. При поступлении в СИЗО он пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения", – сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).
Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в деле о смертельном ДТП на Смоленской площади в центре столицы. Артиста приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к 3-годичному лишению водительских прав. Кроме того, он обязан возместить 800 тысяч рублей сыну погибшего.
Как заявил адвокат актера Эльман Пашаев, представители защиты намерены обжаловать приговор. Потерпевшие же с приговором удовлетворены, как заявил их адвокат Александр Добровинский.
В "Современнике" рассказали о судьбе спектаклей с участием Ефремова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: