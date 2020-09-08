Ефремова поместят в СИЗО на карантин

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет лишения свободы по делу о ДТП со смертельным исходом, будет находиться в СИЗО на карантине. Об этом сообщает ТАСС.

"В соответствии с приговором Пресненского районного суда Москвы Ефремов М. О. направлен в один из московских следственных изоляторов. При поступлении в СИЗО он пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения", – сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в деле о смертельном ДТП на Смоленской площади в центре столицы. Артиста приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к 3-годичному лишению водительских прав. Кроме того, он обязан возместить 800 тысяч рублей сыну погибшего.

Как заявил адвокат актера Эльман Пашаев, представители защиты намерены обжаловать приговор. Потерпевшие же с приговором удовлетворены, как заявил их адвокат Александр Добровинский.

