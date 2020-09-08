Свидетели защиты Ефремова могут стать фигурантами уголовного дела – источник

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Свидетели защиты Ефремова могут стать фигурантами уголовного дела. Это может произойти, если их показания были ложными, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На практике, если суд признает какие-либо из показаний ложными и отвергает их в качестве доказательств, то может быть возбуждено уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний", – отметил источник.

Он сообщил, что в приговоре эти факты выделяются в отдельную часть.

Во вторник был оглашен обвинительный приговор в отношении актера. Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Захарова.

Судья Елена Абрамова сообщила, что при вынесении приговора было учтено признание Ефремовым своей вины, а также положительные характеристики артиста.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.