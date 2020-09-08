Добровинский оценил приговор Ефремову

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в эфире Москвы FM прокомментировал приговор актеру Михаилу Ефремову.

Он отметил, что был бы доволен, если бы смертельного ДТП не произошло. В таком случае, по словам Добровинского, Ефремов был бы на свободе, а Сергей Захаров – живой.

"С другой стороны, приговор, который сегодня был оглашен, конечно, доставил нам, представителям семьи Захарова, полное удовлетворение с профессиональной точки зрения", – заявил Добровинский.

Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Захарова.

Судья Елена Абрамова сообщила, что при вынесении приговора были учтены признание Ефремовым своей вины, а также положительные характеристики артиста.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.