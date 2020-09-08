Представители защиты обжалуют приговор Ефремову – Пашаев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Представители защиты намерены обжаловать приговор актеру Михаилу Ефремову. Об этом сообщил адвокат Эльман Пашаев.

"Будем обжаловать", – приводит ТАСС его слова.

На сегодняшнем заседании суда огласили приговор в отношении Ефремова. Актера ожидает 8 лет лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова и лишили на три года водительских прав.

Суд признал виновным Ефремова в связи с совершением ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Инстанцией установлено, что актер лично управлял автомобилем в момент ДТП и находился в нем один. Кроме того, суд не признал версию, согласно которой Захаров погиб в результате несвоевременно оказанной медицинской помощи или по вине очевидцев.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.