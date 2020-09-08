Представители защиты обжалуют приговор Ефремову – Пашаев

13:55
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Представители защиты намерены обжаловать приговор актеру Михаилу Ефремову. Об этом сообщил адвокат Эльман Пашаев.
"Будем обжаловать", – приводит ТАСС его слова.
На сегодняшнем заседании суда огласили приговор в отношении Ефремова. Актера ожидает 8 лет лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова и лишили на три года водительских прав.
Суд признал виновным Ефремова в связи с совершением ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Инстанцией установлено, что актер лично управлял автомобилем в момент ДТП и находился в нем один. Кроме того, суд не признал версию, согласно которой Захаров погиб в результате несвоевременно оказанной медицинской помощи или по вине очевидцев.
8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.
Ефремов получил 8 лет колонии общего режима
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