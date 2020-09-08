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Общество

11:26

Актер Горевой рассказал, что друзья Ефремова будут стараться облегчить его участь

суды происшествия общество

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Видео: Москва 24

Актер Михаил Горевой рассказал, что все друзья Михаила Ефремова будут стараться облегчить его участь. Об этом он сообщил Москве 24.

"Мы будем стараться делать все возможное, чтобы помочь Михаилу", – заявил артист.

По словам Горевого, актеру нужна поддержка в силу его состояния здоровья.

"Он немолодой человек. Он самый лучший друг, но не самый здоровый человек. Поэтому да, мы будем изо всех сил пытаться что-то сделать, чтобы облегчить Михаилу его участь", – подчеркнул артист.

Михаил Горевой назвал свои действия логичными и правильными и заявил, что любой на его месте хотел бы поступить так же.

Приговор по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова огласят во вторник, 8 сентября. Прокурор запросила для артиста наказание в виде 11 лет колонии общего режима и лишение права на управление транспортными средствами на 3 года.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июля на Смоленской площади в центре Москвы. Джип артиста выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель этого транспортного средства Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице.

"Интервью": Эльман Пашаев – о деле Ефремова

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