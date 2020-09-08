Актер Горевой рассказал, что друзья Ефремова будут стараться облегчить его участь

11:26
Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24
"Мы будем стараться делать все возможное, чтобы помочь Михаилу", – заявил артист.
По словам Горевого, актеру нужна поддержка в силу его состояния здоровья.
"Он немолодой человек. Он самый лучший друг, но не самый здоровый человек. Поэтому да, мы будем изо всех сил пытаться что-то сделать, чтобы облегчить Михаилу его участь", – подчеркнул артист.
Михаил Горевой назвал свои действия логичными и правильными и заявил, что любой на его месте хотел бы поступить так же.
Приговор по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова огласят во вторник, 8 сентября. Прокурор запросила для артиста наказание в виде 11 лет колонии общего режима и лишение права на управление транспортными средствами на 3 года.
ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июля на Смоленской площади в центре Москвы. Джип артиста выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель этого транспортного средства Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице.
"Интервью": Эльман Пашаев – о деле Ефремова
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