Пашаев счел правильной выбранную им тактику защиты Ефремова

09:16
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Адвокат Эльман Пашаев выразил мнение, что выбранная им линия защиты актера Михаила Ефремова является правильной. Об этом он рассказал ТАСС.
Защитник отметил, что признание вины Ефремовым на начальной стадии судебного процесса ничего бы не дало.
"Юридически ничего не меняется. Подсудимый имеет право тысячи раз менять показания, а последнее слово – это окончательно, и суд принимает последнее слово", – сказал Пашаев.
Также адвокат подчеркнул, что гособвинение запросило для актера суровое наказание в виде 11 лет колонии из-за сатирических стихов, которые читал актер, а не из-за того, признал он сразу вину или нет.
3 сентября в Пресненском городском суде завершились прения сторон по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер признал вину.
Приговор по делу о смертельном ДТП огласят во вторник, 8 сентября. Прокурор попросила суд приговорить артиста к 11 годам колонии общего режима и лишить на три года права управления автомобилем.
Ефремов предположил, что его приговорят к восьми годам колонии. В свою очередь защитник выразил мнение, что приговор будет более мягким – пять или шесть лет колонии.
8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.
"Интервью": Эльман Пашаев – о деле Ефремова
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