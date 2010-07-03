Прения сторон по делу Ефремова завершились. Актеру просят 11 лет колонии

В четверг, 3 сентября, в Пресненском городском суде завершились прения сторон по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер наконец признал вину, однако сегодня раскаяние ему не помогло: прокурор затребовала для артиста 11 лет колонии общего режима. Подробности заседания читайте в нашем материале.



Перед началом

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Сегодня возле здания суда было особенно оживленно. Как всегда, актера встречала группа поддержки с криками: "Миша, мы с тобой". Среди толпы вновь был замечен Никита Джигурда.

Он приехал с копией официального документа комитета по противодействию коррупции, который, по словам артиста, был направлен президенту РФ Владимиру Путину, а также генеральному секретарю ООН.





Никита Джигурда актер Уведомляем... об умалении гражданских прав заслуженного артиста РФ, народного любимца Михаила Олеговича Ефремова. Комитет установил наличие неустранимых процессуальных нарушений на этапе следствия по уголовному делу против Ефремова.

Кроме того, к залу суда приехал и один из свидетелей защиты Ефремова Теван Бадасян. Мужчина привез с собой фотографию с увеличением и продемонстрировал СМИ: на ней видно Михаила Ефремова рядом с каким-то неизвестным мужчиной. По словам Бадасяна, этот снимок доказывает, что актера за рулем не было, ведь у запечатленного мужчины "обожженные руки и ноги".

Но кажется, что все это уже неважно, ведь еще перед началом прений сторон Михаил Ефремов впервые в суде признал свою вину.



Прокурор затребовала реальный срок

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Прения сторон начались с выступления государственного обвинителя. Она напомнила, что наказание по части 4-й статьи, которая вменяется Ефремову, приближено к тому, что применяется при убийстве.

Прокурор также озвучила версию обвинения о событиях, которые произошли в день трагедии 8 июня 2020 года.





из речи гособвинителя Ефремов 8 июня с обеда находился пьяным. В девять часов вечера он сел за руль, будучи нетрезвым. Автомобиль был исправен. Позднее он совершил столкновение с автомобилем Lada на Смоленской площади. В результате столкновения потерпевший получил многочисленные травмы, в результате которых Захаров скончался. Считаю, что вина Ефремова полностью доказана.

Прокурор отметила признательные показания Ефремова в день аварии, а также позже, на допросе 17 июня. Тогда актер заявлял, что в автомобиле был один, что в пьяном состоянии он направлялся в НИИ скорой помощи имени Склифосовского к матери своего друга.

Кроме того, с ее слов, показания свидетелей обвинения Бабикова, Набокиной и Женжебира совпадают, тогда как словам свидетелей защиты Кобца и Бадасяна, которые уверяли, что Ефремов был лишь пассажиром своего джипа, доверять не стоит: у первого проблемы со зрением, второй заинтересован в исходе дела.



Михаил Ефремов на месте аварии. Фото: соцсети

Более того, гособвинитель обратила внимание на смену позиции Ефремова, а также на избирательную потерю памяти актера. Но тем не менее она отметила и смягчающие обстоятельства в деле.





из речи гособвинителя Отягчающих обстоятельств не установлено. Смягчающими прошу признать наличие несовершеннолетних детей, участие в благотворительности, наличие заболеваний у Ефремова и его детей, возмещение им ущерба, наличие госнаград и положительных характеристик.

Однако одним из решающих факторов в выборе наказания стал отказ Ефремова в суде признать свою вину. "По глубокому убеждению обвинения, первыми шагами к осознанию своей вины и раскаянию является признание вины, чего мы, к сожалению, от подсудимого на судебных заседаниях не услышали. При наличии неопровержимых доказательств Ефремов лишил себя права получить это смягчающее обстоятельство", – зачитала прокурор.

В качестве наказания гособвинение затребовало назначить актеру 11 лет колонии общего режима и запретить управление транспортным средством сроком на три года. Кроме того, прокурор попросила частично удовлетворить гражданский иск старшего сына погибшего Виталия Захарова и из затребованных 7,5 миллиона взыскать с Ефремова 500 тысяч в качестве морального ущерба. Иски в 1 рубль других потерпевших гособвинитель попросила удовлетворить полностью.

"Полагаю, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно", – заключила прокурор.



Выступление адвокатов потерпевших

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Выступление стороны защиты потерпевших началось с речи адвоката Ирины Хайруллиной. Юрист особое внимание уделила поведению Ефремова во время судебных заседаний.





Ирина Хайруллина адвокат семьи погибшего Захарова Обратим внимание на отсутствие смягчающих обстоятельств, а именно на отсутствие раскаяния по отношению к потерпевшим, недостойные высказывания подсудимого, касаемые личной интимной сферы переживания потерпевших, а также тот факт, что потерпевшим в зале суда приходилось доказывать, что они действительно переживают потерю близкого человека.

Вслед за Хайруллиной слово взяла адвокат потерпевших Анна Бутырина. Она, как и прокурор, попросила 11 лет колонии общего режима в качестве наказания для Ефремова, а также обратила внимание на показания свидетелей защиты актера.

К словам Гаева, Кобца и Бадасяна юрист отнеслась с откровенным скепсисом – именно эти свидетели ранее утверждали, что за рулем в день аварии был не Ефремов. Самое главное – она попросила начать проверку в адрес Бадасяна, так как считает, что мужчина давал в суде ложные показания. Возможно, именно в его адрес адвокат Александр Добровинский упомянул статью о даче заведомо ложных показаний во время просмотра видео у паба "Улисс" на прошлом заседании.

Кроме того, Бутырина попросила направить в правоохранительные органы сведения о Кобце и Гаеве, а также проверить факт дачи ими ложных показаний. Мужчины утверждали, что первыми пришли на помощь к черному джипу Михаила Ефремова и увидели за рулем автомобиля актера совершенно другого человека. Ефремов, по их словам, был лишь пассажиром в момент аварии на Садовом кольце.



Момент столкновения автомобилей Михаила Ефремова и Сергея Захарова. Фото: соцсети

Следующей выступила адвокат старшего сына Захарова Виталия Татьяна Головкина. Она вновь напомнила, что ее подзащитный настаивает на суровом наказании для актера. Причина тому – это не только потеря отца в аварии, но также поведение Ефремова до судебных заседаний и на них самих.





Татьяна Головкина адвокат Виталия Захарова Было много возможностей, чтобы извиниться. Даже если извинение прозвучит сегодня, будет уже запоздалым.

Затем взял слово и второй адвокат Виталия Захарова Сергей Аверцев. Он обратил внимание на другую сторону морального ущерба его подзащитного. Если Михаил Ефремов, человек публичный, привык к повышенному вниманию общественности, то сын погибшего такого пути не выбирал. Под окнами мужчины круглосуточно дежурят СМИ и мешают ему жить.

Аверцев также не согласился с просьбой прокурора удовлетворить иск Виталия Захарова лишь частично. Он назвал 200 тысяч рублей компенсации, уже полученной от Ефремова, подачкой и выразил надежду, что все 7,5 миллиона, запрошенные в гражданском иске, будут возмещены полностью.

Закрывал выступление защитников потерпевших адвокат Александр Добровинский. Юрист начал с того, что согласился со сроком наказания, затребованным для Ефремова прокурором. Такова изначально была позиция его доверителей, и они, несмотря ни на что, продолжают ее придерживаться.

Однако большую часть своей речи защитник все же уделил моральным качествам актера.





Александр Добровинский адвокат семьи погибшего в ДТП Захарова Человек, опьяненный не только алкоголем и наркотиками, но и полной вседозволенностью... Мы видим на суде человека, который не хочет взять на себя ни вину, ни ответственность.

Кроме того, Добровинский уделил внимание и колкостям со стороны Ефремова в адрес самого защитника. "Если бы не Добровинский, суда бы не было". "Пашаев уговорил меня пойти в Пресненский суд за правосудием", – говорил Ефремов. Но я напомню, что у него не было выбора, ведь он, как я надеюсь, всем очевидно, совершил преступление", – заявил юрист.

"Очень жаль, что большой актер оказался маленьким человеком", – заключил Добровинский.



Речь Эльмана Пашаева

Фото: Агентство "Москва"

Сегодня адвокат Ефремова выступал в гордом одиночестве – его коллега Елизавета Шаргородская на заседание не приехала.

Юрист начал с того, что рассказал, с какими трудностями столкнулась сторона актера в вопросах контакта с потерпевшими, а также возмещения морального ущерба. "В прошлый раз Ефремов говорил, что трижды просил извинений. Неоднократно говорили, что сочувствуем, приносим свои соболезнования, просим извинения. Это я сам делал неоднократно как защитник Ефремова по его просьбе. Что нам говорят? Пашаев это специально делал, чтобы смягчить вину. Что-то мы хотим сделать – хотите подкупить нас, не делаем – плохие", – возмущался защитник.

Он отметил, что не раз предлагал родственникам погибшего Захарова материальную помощь от лица Ефремова. Маме погибшего водителя адвокат от лица Ефремова предлагал купить дом в Рязанской области. А сумму в 500 тысяч рублей, затребованную прокурором в адрес Виталия Захарова, Пашаев задолго до прений предлагал старшему сыну лично "в коридоре". Однако теперь сторона обвиняемого не готова платить такие деньги.





Эльман Пашаев адвокат Михаила Ефремова В случае признания виновным моего подзащитного считаю возможным взыскать в пользу Виталия Захарова 200 тысяч рублей. Хочу подчеркнуть, что Виталий – взрослый человек, на иждивении Сергея Захарова не состоял.

Юрист также добавил, что его подзащитный возместил ранее заявленный тремя другими потерпевшими моральный вред в размере 3 рублей.



Адвокат ответил на вопросы о судебном процессе по делу Ефремова

Кроме того, Пашаев упомянул и непризнание актером вины во время судебных заседаний. По словам юриста, это была лично его идея. "Если на предварительном следствии мы не признаем вину, это не отрицает виновности. Признать вину мы всегда успеем. Давайте дадим возможность следователю исследовать доказательства полностью", – с такими словами на первых этапах защитник обратился к своему клиенту.

Также Пашаев в своей речи коснулся свидетелей обвинения и попросил исключить показания Женжебира и Шрамко из числа доказательств. Более того, защитник возмутился сроком, заявленным прокурором.





Эльман Пашаев адвокат Ефремова 11 лет? Вы что делаете? Приведите мне практику по таким же делам, где запрашивали срок 11 лет, где запрашивали по максимуму.

В этом вопросе адвокат указал суду на общественный резонанс, вызванный делом Ефремова, не только в России, но и за рубежом. Мол, за границей не очень довольны таким обращением с известным актером, считают это политической игрой против Ефремова, который ранее высказывал оппозиционные взгляды. "Зачем внутри страны создаете дестабилизацию? Зачем хотите создать ангажированность в этом деле?" – задавал вопросы участникам дела юрист.

В конце он отметил, что вместе с подзащитным пришел за честным правосудием, которого, по всей видимости, в стенах Пресненского суда не наблюдает. Однако все же попросил, вынося приговор, не лишать Ефремова свободы.



Пашаев утверждает, что отправка в колонию будет угрожать жизни Ефремова

Последнее слово Ефремова

Наконец пришло время и Михаилу Ефремову сказать последнее слово в суде. Актер вновь признал свою вину, однако теперь – с оговоркой.





Михаил Ефремов актер Я понимаю, что я неправ во всем. Ваша честь, я признаю свою вину и искренне раскаиваюсь во всем, что я сделал, если это сделал я. Алкоголь – это дикое зло.

Он также заявил, что не испытывает никаких негативных чувств к потерпевшим – лишь к их защитникам, и намекнул, что именно Добровинский и его коллеги устроили из процесса "шоу и цирк".

Ефремов добавил, что не высказал в суде соболезнований родственникам погибшего и раскаяния, потому что и это назвали бы игрой на публику.

В конце актер назвал свой потенциальный приговор смертельным. "Я не доживу до освобождения, если мне 11 лет дадут", – заключил Ефремов.

На этом судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием актера закончился. Приговор Ефремову огласят 8 сентября.