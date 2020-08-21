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Происшествия

21 августа, 18:36

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Как развивается дело о ДТП с участием Ефремова – последние новости за три дня

За рулем был не Ефремов, свидетель слеп, адвокат отстранен – новые повороты в деле актера
происшествия суды

Дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова рассматривается в суде на протяжении полутора месяцев. За это время сторона обвиняемого уже несколько раз успела поменять стратегию защиты. 21 августа Ефремов заявил, что отказывается от своего адвоката. Также актер сообщил, что в момент ДТП он мог находиться на пассажирском сиденье своей машины. Рассказываем, что происходило в суде по делу с участием Ефремова последние три дня и какие неожиданные версии выдвигала сторона защиты.

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Инсульта у Ефремова не было, за рулем тоже был не он


19 августа. Адвокат отказался от своих слов, что у Ефремова был инсульт.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев отказался от своего заявления о том, что у его подзащитного был инсульт. Во время перерыва в судебном заседании журналистка спросила у Пашаева, почему он соврал об инсульте у артиста. На что он ответил, что такое не заявлял.

Я такого не говорил. У вас вообще где эта запись, можете показать?
Эльман Пашаев
адвокат Михаила Ефремова

Ефремова госпитализировали из здания суда 11 августа. На следующий день, 12 августа, Пашаев сообщил, что врачи поставили актеру предварительный диагноз "инсульт" и об этом сказано в медицинских документах, которые он видел.

"Врачи подтвердили, что у Ефремова инсульт. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет", – рассказал адвокат в диалоге с ТАСС.

20 августа. Слепой на один глаз свидетель утверждает, что за рулем был не Ефремов.

В четверг, 20 августа, адвокат Ефремова Эльман Пашаев сделал сразу два заявления.
1. Установлена личность водителя, находившегося за рулем в день аварии. "Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете", – заявил адвокат.
2. За свидетелем Александром Кобцом, который дал показания в суде, следят неизвестные оперативники, которые хотят его выкрасть.

Все расходы свидетеля, связанные с поездками в Москву, адвокат Пашаев взял на себя. Он же оплатил Александру Кобцу проживание в хостеле у своего адвокатского бюро на время судебных заседаний. Сторона потерпевших утверждает, что Эльман Пашаев подкупает свидетелей. Сам Пашаев счел обвинение в подкупе свидетелей смешным.

В суде Кобец рассказал, что в тот вечер, когда произошло ДТП, он выпивал с приятелем в одном из московских дворов. Позже они решили прогуляться и застали момент аварии. По его словам, в машине Ефремова было два человека, при этом за рулем находился темноволосый молодой человек.

Кобец также заявил, что этот молодой человек угрожал ему после ДТП на расстоянии вытянутой руки. При этом в суде Кобец признался, что слеп на один глаз, а на втором у него близорукость, поэтому он плохо видит гособвинителя, который сидит на расстоянии двух метров от него.

Я ничего не вижу правым глазом, а на левом у меня близорукость – минус три.
Александр Кобец
свидетель

21 августа. Ефремов мог дать недостоверные показания из-за алкоголизма.

Адвокат Эльман Пашаев в ходе судебного заседания заявил о том, что Михаил Ефремов мог давать недостоверные показания, так как страдает алкоголизмом.

В материалах дела сказано, что Ефремов страдает от синдрома зависимости от алкоголя. Он сразу после ДТП признал себя виновным, но понимал ли он, что делал и говорил?
Эльман Пашаев
адвокат Михаила Ефремова

Жена Ефремова сообщила, что артист терял контроль над собой после того, как выпивал более 200-300 граммов спиртного. Свидетель, актер Никита Высоцкий заявил в суде, что обвиняемый часто не помнил события после употребления алкоголя. "Я скажу честно. Действительно, когда мы крепко выпивали, порой Михаил меня спрашивал: "Никита, а что вообще вчера происходило?" – сообщил Высоцкий.

21 августа. Новое доказательство невиновности – шрам на шее.

На заседании в Пресненском суде Михаил Ефремов заявил, что в момент смертельного ДТП мог находиться на пассажирском сиденье своей машины. По его словам, об этом может свидетельствовать шрам на шее.

Может, об этом шрам на шее говорит. Если я садился на пассажирское сиденье, то я просто перекидывал ремень безопасности и накинул его себе на шею. Он всегда был пристегнут.
Михаил Ефремов

Михаил сообщил, что из-за неправильно пристегнутого ремня безопасности он мог разбить лобовое стекло. Также актер добавил, что, выйдя из бара в тот вечер, он не стремился сесть за руль машины, а только шел к автомобилю, чтобы забрать банковскую карту, лежащую между сиденьями.

Я не стремился сесть за руль. Как показывали, как я разворачиваюсь (возле паба. – Прим. ред.), – это не я. Либо другой день.
Михаил Ефремов

21 августа. Ефремов отказался от своего адвоката.

На заседании суда актер Михаил Ефремов заявил, что отказывается от адвоката Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской.

Я хочу поменять адвоката, но чтобы мои адвокаты остались в качестве консультантов.
Михаил Ефремов

По словам актера, защитники уверяли его в честности суда, но на практике он убедился в обратном. Ефремов обратил внимание на предубеждение в отношении свидетелей со стороны защиты. "Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали. Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева – и эти улыбочки от Добровинского, и в зале я вижу смешки", – подчеркнул Ефремов и добавил, что найдет адвокатов "посильнее".

Суд удовлетворил ходатайство актера. Адвокаты освобождены от защиты Ефремова. В свою очередь, адвокат потерпевших Александр Добровинский ставит под сомнение то, что актер найдет адвокатов посильнее, и считает, что через две недели он увидит те же лица.

Новый день – новая версия

Таким образом, только за последние три дня уже прозвучали как минимум три разные версии случившегося смертельного ДТП, включая следующие.

– За рулем был не Ефремов, а молодой темноволосый человек. Актер находился на заднем сиденье, что якобы подтверждает шрам на его шее.

– Аварию устроили хакеры. Это заявление сделал Эльман Пашаев, предоставив Пресненскому суду столицы отзыв на автотехническую экспертизу и указав на большое количество недостатков в ней. Пашаев отметил, что хакеры могли повлиять на управление транспортным средством: ослепление лазером, выброс отравляющих веществ через кондиционер, неожиданный звонок.

– Неполадки с машиной. Независимый эксперт Юрий Фиалко, приглашенный в суд адвокатом Ефремова, заявил, что автотехническая экспертиза по уголовному делу о смертельном ДТП была проведена не в полном объеме в силу недостаточной материально-технической базы экспертов МВД. По его словам, машину могло занести или она внезапно ускорилась из-за неисправности оборудования джипа, что и привело к ДТП. При этом ранее другой эксперт, допрошенный в качестве свидетеля обвинения, подтвердил, что обе машины (Ефремова и погибшего Захарова) были исправны до столкновения.

Следующее слушание в Пресненском суде Москвы состоится 24 августа в 10:00. По словам судьи, заседание отложили в связи с поиском адвоката для Ефремова.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в столице. По версии следствия, актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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Лоскутникова Наталья

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