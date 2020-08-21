Как развивается дело о ДТП с участием Ефремова – последние новости за три дня

Дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова рассматривается в суде на протяжении полутора месяцев. За это время сторона обвиняемого уже несколько раз успела поменять стратегию защиты. 21 августа Ефремов заявил, что отказывается от своего адвоката. Также актер сообщил, что в момент ДТП он мог находиться на пассажирском сиденье своей машины. Рассказываем, что происходило в суде по делу с участием Ефремова последние три дня и какие неожиданные версии выдвигала сторона защиты.

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Инсульта у Ефремова не было, за рулем тоже был не он



19 августа. Адвокат отказался от своих слов, что у Ефремова был инсульт.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев отказался от своего заявления о том, что у его подзащитного был инсульт. Во время перерыва в судебном заседании журналистка спросила у Пашаева, почему он соврал об инсульте у артиста. На что он ответил, что такое не заявлял.





Эльман Пашаев адвокат Михаила Ефремова Я такого не говорил. У вас вообще где эта запись, можете показать?

Ефремова госпитализировали из здания суда 11 августа. На следующий день, 12 августа, Пашаев сообщил, что врачи поставили актеру предварительный диагноз "инсульт" и об этом сказано в медицинских документах, которые он видел.

"Врачи подтвердили, что у Ефремова инсульт. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет", – рассказал адвокат в диалоге с ТАСС.

20 августа. Слепой на один глаз свидетель утверждает, что за рулем был не Ефремов.

В четверг, 20 августа, адвокат Ефремова Эльман Пашаев сделал сразу два заявления.

1. Установлена личность водителя, находившегося за рулем в день аварии. "Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете", – заявил адвокат.

2. За свидетелем Александром Кобцом, который дал показания в суде, следят неизвестные оперативники, которые хотят его выкрасть.

Все расходы свидетеля, связанные с поездками в Москву, адвокат Пашаев взял на себя. Он же оплатил Александру Кобцу проживание в хостеле у своего адвокатского бюро на время судебных заседаний. Сторона потерпевших утверждает, что Эльман Пашаев подкупает свидетелей. Сам Пашаев счел обвинение в подкупе свидетелей смешным.

В суде Кобец рассказал, что в тот вечер, когда произошло ДТП, он выпивал с приятелем в одном из московских дворов. Позже они решили прогуляться и застали момент аварии. По его словам, в машине Ефремова было два человека, при этом за рулем находился темноволосый молодой человек.

Кобец также заявил, что этот молодой человек угрожал ему после ДТП на расстоянии вытянутой руки. При этом в суде Кобец признался, что слеп на один глаз, а на втором у него близорукость, поэтому он плохо видит гособвинителя, который сидит на расстоянии двух метров от него.





Александр Кобец свидетель Я ничего не вижу правым глазом, а на левом у меня близорукость – минус три.

21 августа. Ефремов мог дать недостоверные показания из-за алкоголизма.

Адвокат Эльман Пашаев в ходе судебного заседания заявил о том, что Михаил Ефремов мог давать недостоверные показания, так как страдает алкоголизмом.





Эльман Пашаев адвокат Михаила Ефремова В материалах дела сказано, что Ефремов страдает от синдрома зависимости от алкоголя. Он сразу после ДТП признал себя виновным, но понимал ли он, что делал и говорил?

Жена Ефремова сообщила, что артист терял контроль над собой после того, как выпивал более 200-300 граммов спиртного. Свидетель, актер Никита Высоцкий заявил в суде, что обвиняемый часто не помнил события после употребления алкоголя. "Я скажу честно. Действительно, когда мы крепко выпивали, порой Михаил меня спрашивал: "Никита, а что вообще вчера происходило?" – сообщил Высоцкий.

21 августа. Новое доказательство невиновности – шрам на шее.

На заседании в Пресненском суде Михаил Ефремов заявил, что в момент смертельного ДТП мог находиться на пассажирском сиденье своей машины. По его словам, об этом может свидетельствовать шрам на шее.





Михаил Ефремов Может, об этом шрам на шее говорит. Если я садился на пассажирское сиденье, то я просто перекидывал ремень безопасности и накинул его себе на шею. Он всегда был пристегнут.

Михаил сообщил, что из-за неправильно пристегнутого ремня безопасности он мог разбить лобовое стекло. Также актер добавил, что, выйдя из бара в тот вечер, он не стремился сесть за руль машины, а только шел к автомобилю, чтобы забрать банковскую карту, лежащую между сиденьями.





Михаил Ефремов Я не стремился сесть за руль. Как показывали, как я разворачиваюсь (возле паба. – Прим. ред.), – это не я. Либо другой день.

21 августа. Ефремов отказался от своего адвоката.

На заседании суда актер Михаил Ефремов заявил, что отказывается от адвоката Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской.





Михаил Ефремов Я хочу поменять адвоката, но чтобы мои адвокаты остались в качестве консультантов.

По словам актера, защитники уверяли его в честности суда, но на практике он убедился в обратном. Ефремов обратил внимание на предубеждение в отношении свидетелей со стороны защиты. "Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали. Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева – и эти улыбочки от Добровинского, и в зале я вижу смешки", – подчеркнул Ефремов и добавил, что найдет адвокатов "посильнее".

Суд удовлетворил ходатайство актера. Адвокаты освобождены от защиты Ефремова. В свою очередь, адвокат потерпевших Александр Добровинский ставит под сомнение то, что актер найдет адвокатов посильнее, и считает, что через две недели он увидит те же лица.

Новый день – новая версия

Таким образом, только за последние три дня уже прозвучали как минимум три разные версии случившегося смертельного ДТП, включая следующие.

– За рулем был не Ефремов, а молодой темноволосый человек. Актер находился на заднем сиденье, что якобы подтверждает шрам на его шее.

– Аварию устроили хакеры. Это заявление сделал Эльман Пашаев, предоставив Пресненскому суду столицы отзыв на автотехническую экспертизу и указав на большое количество недостатков в ней. Пашаев отметил, что хакеры могли повлиять на управление транспортным средством: ослепление лазером, выброс отравляющих веществ через кондиционер, неожиданный звонок.



– Неполадки с машиной. Независимый эксперт Юрий Фиалко, приглашенный в суд адвокатом Ефремова, заявил, что автотехническая экспертиза по уголовному делу о смертельном ДТП была проведена не в полном объеме в силу недостаточной материально-технической базы экспертов МВД. По его словам, машину могло занести или она внезапно ускорилась из-за неисправности оборудования джипа, что и привело к ДТП. При этом ранее другой эксперт, допрошенный в качестве свидетеля обвинения, подтвердил, что обе машины (Ефремова и погибшего Захарова) были исправны до столкновения.

Следующее слушание в Пресненском суде Москвы состоится 24 августа в 10:00. По словам судьи, заседание отложили в связи с поиском адвоката для Ефремова.

