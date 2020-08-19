Эксперт: автоэкспертиза по делу Ефремова проведена не в полном объеме

16:43
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Независимый специалист Юрий Фиалко, приглашенный в суд адвокатом Михаила Ефремова, заявил, что автотехническая экспертиза по уголовному делу о смертельном ДТП была проведена не в полном объеме в силу недостаточной материально-технической базы экспертов МВД.
"В целом экспертиза была проведена грамотно, но, с моей точки зрения, необходимо было сделать полное исследование электронного оборудования джипа Ефремова", – сказал эксперт.
По его словам, машину могло занести или же она внезапно ускорилась из-за неисправности оборудования внедорожника, что привело к ДТП.
"Нужно проверить, кто, где и когда вел техническое обслуживание этого джипа, кто его ремонтировал и где. В проведении исследования мог бы оказать помощь официальный дилер", – добавил специалист.
То, что машина Ефремова, как и автомобиль погибшего, до столкновения была исправна, подтвердил другой эксперт, допрошенный ранее в качестве свидетеля обвинения.
Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев представил Пресненскому суду столицы отзыв на автотехническую экспертизу, указав на множество ее недостатков. Он отметил, что не была исследована электроника машины. Также добавил, что в Сети часто появляются сообщения о том, как хакеры влияют на управление транспортным средством.
Пресненский суд приобщил к материалам дела артиста Михаила Ефремова отзыв специалиста, указавшего на то, что на управление автомобилем могли повлиять через спутник.
"Отзыв приобщается к материалам дела, эксперт будет допрошен", – сказала судья Елена Абрамова.
Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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