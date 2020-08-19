Добровинский прокомментировал стратегию защиты Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил Москве 24, что юристы Ефремова выбрали "странную стратегию защиты".

Он подчеркнул, что Никита Высоцкий, который пришел поддержать Ефремова, "оказался нашим", а зачем пришла Татьяна Беркович (подруга актера Михаила Ефремова, ресторатор. – Прим. ред.), "вообще непонятно".

"Все сконцентрировалось на мне. И это очень хорошо. Потому что ни одного слова о ДТП нет. А это главное. Без этого приговор обеспечен", – уверен правозащитник.

По словам Добровинского, он правильно делает свою работу, в противном случае не было бы никакой реакции.

До этого адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в беседе с Москвой 24 рассказал, какое значение в суде сыграло выступление свидетеля Никиты Высоцкого, который пришел поддержать Михаила Ефремова.

"Имело. Он наш свидетель! Полностью в нашу сторону!" – заявил правозащитник.

Добровинский пояснил, что Высоцкий не смог объяснить случившиеся провалы в памяти актера, при этом сказал, что Ефремов был в "колоссальном шоке" после аварии. Тем самым, по словам адвоката, подтвердил, что обвиняемый попал в аварию.

19 августа проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Предполагается, что в среду в суде выступит сам актер, а также его свидетели.