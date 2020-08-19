Адвокат Добровинский назвал актера Никиту Высоцкого своим свидетелем

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в беседе с Москвой 24 рассказал, какое значение в суде сыграло выступление свидетеля Никиты Высоцкого, который пришел поддержать Михаила Ефремова.

"Имело. Он наш свидетель! Полностью в нашу сторону!" – заявил правозащитник.

Добровинский пояснил, что Высоцкий не смог объяснить случившиеся провалы в памяти актера, при этом сказал, что Ефремов был в "колоссальном шоке" после аварии. Тем самым, по словам адвоката, подтвердил, что обвиняемый попал в аварию.

Ранее сообщалось, что актер Никита Высоцкий заявил в суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, что не замечал наркотической зависимости у артиста.

По его словам, он никогда не видел Ефремова в состоянии наркотического опьянения. В то же время он подтвердил, что артист крепко выпивал, после чего у него случались провалы в памяти.

"Я скажу честно. Действительно, когда мы крепко выпивали, порой Михаил меня спрашивал: "Никита, а что вообще вчера происходило?" – заявил Высоцкий.

Ранее актер заявил, что Ефремов не мог имитировать сердечный приступ. Он дал положительную характеристику личности артиста, назвав его одаренным, верующим, при этом импульсивным человеком. По его мнению, актер отказывается в суде от признания вины не потому, что боится, а потому, что действительно ничего не помнит.

19 августа проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Предполагается, что в среду в суде выступит сам актер, а также его свидетели.