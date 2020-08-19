Никита Высоцкий заявил, что Ефремов не мог имитировать сердечный приступ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Актер Никита Высоцкий заявил в суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, что артист не мог имитировать сердечный приступ, передает Москва 24.

"Когда мне говорят, что он имитирует сердечный приступ, я знаю – это невозможно. Я знаю его 50 лет, он много работает", – заявил сын Владимира Высоцкого.

Он дал положительную характеристику личности Ефремова, назвав его одаренным, верующим, при этом импульсивным человеком. По его мнению, актер отказывается в суде от признания вины не потому, что боится, а потому, что действительно ничего не помнит.

Также Высоцкий рассказал, что родственники погибшего Сергея Захарова не приняли венок от актера и его близкого окружения, который те прислали на похороны. По его сведениям, венок выбросили.

Помимо этого, он утверждает в суде, что все близкое окружение Ефремова предлагало потерпевшим материальную помощь, однако те отказывались.

19 августа проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Предполагается, что в среду в суде выступит сам актер, а также его свидетели.

На предыдущем заседании потерпевшая сторона заявила иски к Ефремову. Старший сын погибшего Виталий Захаров заявил иск на 6 миллионов 500 тысяч рублей. Еще трое потерпевших по делу Ефремова обратились к актеру с иском на 1 рубль. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова подчеркнули, что никакая денежная сумма не может возместить утрату близкого человека.

Младший сын погибшего в ДТП Валерий Захаров назвал игрой на публику видеообращение актера, в котором он извинялся за случившееся и предлагал помощь. Вдова Захарова заявила, что относится к Ефремову как к убийце, и попросила суд назначить справедливое наказание в соответствии с Уголовным кодексом.

Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".