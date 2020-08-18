Сын погибшего в ДТП с Ефремовым счел ролик с извинениями актера "игрой на публику"

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, счел видеоролик с извинениями артиста, опубликованный в Сети, "игрой на публику", сообщает Агентство "Москва".

"Я знаю, что это видео было записано, но не смотрел его. Считаю его игрой на публику", – сказал Валерий Захаров в ходе заседания в Пресненском суде Москвы.

По его мнению, если бы артист хотел извиниться, сделал бы это лично. При этом он не смог объяснить суду после уточняющего вопроса адвоката защиты Эльмана Пашаева, как Ефремов мог бы извиниться лично, если находится под домашним арестом.

Ранее Валерий Захаров попросил суд о максимально жестком наказании для актера.

18 августа проходит очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы. Оно должно было состояться 11 августа, однако перед началом заседания Михаил Ефремов, который проходит обвиняемым, был направлен в Боткинскую больницу. Через четыре дня после случившегося его выписали.

Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

