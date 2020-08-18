Сын погибшего в ДТП с Ефремовым попросил для артиста максимальное наказание

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Младший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, попросил суд о максимально жестком наказании для актера, сообщает ТАСС.

"Наказание предусматривает Уголовный кодекс. Я считаю, что оно должно быть максимальным", – заявил Валерий Захаров в Пресненском суде Москвы, где проходит заседание по существу. Дело слушается судьей Еленой Абрамовой.

18 августа проходит очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы. Оно должно было состояться 11 августа, однако перед началом заседания Михаил Ефремов, который проходит обвиняемым, был направлен в Боткинскую больницу. Через четыре дня после случившегося его выписали.

Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

