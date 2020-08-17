Адвокат рассказал о "жутких условиях" дома у Ефремова

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал об условиях, в которых проживает его подзащитный, а также о том, что актеру необходимы ежедневные прогулки, на которые в настоящий момент наложен запрет.

Он отметил, что в помещении, в котором пребывает актер, очень жарко. Помимо этого, в доме большая влажность, из-за которой Ефремову трудно дышать.

"Дома у Ефремова газовая печь: влажность очень большая, условия жуткие, дом крайне старый, это центр Москвы, дышать очень тяжело. Когда я к нему прихожу, мне очень жарко, приходится выбирать более легкую одежду", – заявил он, объясняя суду, почему Ефремову нужно дозволить ежедневные прогулки.

Адвокат также рассказал о состоянии Ефремова, назвав его ужасным. Пашаев сообщил, что актеру диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких. Он напомнил, что во время госпитализации у Ефремова наблюдались нарушение речи и онемение конечностей.

Ранее адвокат сообщил, что актер готов дать показания в суде 18 августа. На сегодняшнем заседании суда Ефремов не присутствует.

15 августа его выписали из больницы. Помимо болезни легких, у актера диагностировали нарушение мозгового кровообращения. Пашаев настаивал на осуществлении строго медицинского контроля в отношении Ефремова.

11 августа актер прибыл на заседание в суд. Однако в здании он плохо себя почувствовал, в результате чего актера госпитализировали.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Свидетели были допрошены 7 августа. Они подтвердили, что в машине Ефремов находился один. По словам свидетелей, тот был настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и спеть песню. Эксперт также утверждает, что до столкновения оба авто, участвовавших в ДТП, были исправны.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".