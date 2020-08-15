Адвокат Ефремова объяснил отказ артиста от признания вины

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Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил отказ артиста от признания вины обнаружением доказательства его невиновности.

"Протокол допроса, в ходе которого Ефремов полностью признал вину, был составлен 17 июня. А 22 июня я получил доказательства его непричастности, обсудил это с ним. И после этого он отказался от признания", – цитирует защитника ТАСС.

По его словам, вначале актер признал вину, так как находился в состоянии шока.

В июне Ефремов выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Свидетели были допрошены 7 августа. Они подтвердили, что в машине Ефремов находился один. По утверждению свидетелей, тот оказался настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и спеть песню.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Согласно протоколу, на допросе актер признал вину и раскаялся в содеянном. От подтверждения своей вины он отказался, когда ему предъявляли обвинение в окончательной редакции по завершении следственных действий. В суде Ефремов заявил, что ничего не помнит.

12 августа должно было пройти заседание, на него явились все участники процесса, за исключением самого актера. Его доставили в больницу 11 августа. Заседание перенесли на 18-е число, однако адвокат не исключил, что его снова отложат.

15 августа стало известно, что Ефремова выписали из Боткинской больницы.

