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Запланированное на 18 августа судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова могут перенести. Информацию подтвердил его адвокат Эльман Пашаев, передает ТАСС.

По словам защитника артиста, перенос заседания может произойти, если состояние Ефремова не позволит ему приехать в московский суд. "Вы знаете, эта болезнь серьезная. Если его состояние не позволит, конечно, его не будет", – сообщил Пашаев.

Кроме того, адвокат обратил внимание, что без Ефремова заседание суда не может проходить.

ДТП с участием актера Ефремова произошло в июне в центре Москвы. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Свидетелей по этому делу допросили 7 августа. Они подтвердили, что в авто Ефремов был один. По словам очевидцев, тот был настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте. Утверждалось, что он предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и спеть песню.

Таганский суд города отправил Ефремова под домашний арест. Его обвиняют по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее Ефремову вызвали в суд скорую помощь. Заседание, которое должно было пройти в Пресненском суде, перенесли.