"Ничего не помню". Главное с заседания по делу Ефремова

В среду, 5 августа, в Пресненском суде Москвы прошло слушание по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП в начале июня. Суд вернется к рассмотрению его дела 6 августа.
Гражданская супруга
В ходе заседания 5 августа суд не признал потерпевшей сожительницу погибшего в аварии Сергея Захарова. Согласно мнению адвоката Ирины Стерховой, она охарактеризовала отношения с погибшим Захаровым как семейные. Кроме того, юрист подчеркнул, что именно Стерхова являлась заказчицей ритуальных услуг для Захарова.
При этом адвокат Ефремова просил суд данное ходатайство отклонить, ссылаясь на то, что в законодательстве четко не разъяснено юридическое определение гражданской жены.
Не признал вину в совершении ДТП
Актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в совершении ДТП. Он заявил, что не может признаться в содеянном из-за того, что ничего не помнит, в том числе проходил ли медосвидетельствование после аварии.
Прокурор во время заседания заявил, что актер в день трагедии ехал с превышением скорости в 25 километров в час. Он сообщил, что во время нахождения за рулем Ефремов не предвидел опасности своих действий и двигался со скоростью 85 километров в час.
Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств потерпевшими
Фальсификация доказательств
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что располагает данными, подтверждающими фальсификацию доказательств представителями потерпевших. Он добавил, что потерпевшая сторона планирует привлечь к суду свидетеля, который не был допрошен на следствии. Также, по словам Пашаева, она намерена привлечь нескольких лжесвидетелей, которые якобы видели Ефремова за рулем автомобиля в момент ДТП.
"В настоящее время мной получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших", – заявил Пашаев.
В то же время адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что родственники погибшего в аварии Сергея Захарова уже согласовали сумму исков к артисту. При этом общая сумма исковых заявлений в настоящий момент не называется. Добровинский уточнил, что данная сумма будет названа в гражданских исках, которые представят на суде.
Свидетельские показания
Инспектор ГИБДД Александр Козлов, оформлявший ДТП, подтвердил на суде, что Михаил Ефремов был за рулем в момент аварии. Он также отметил, что актер находился в состоянии сильного опьянения, что установлено в ходе медицинского освидетельствования.
Cотрудник ДПС также заявил, что свидетели на месте ДТП подтвердили, что Ефремов в момент аварии находился в автомобиле один. По словам правоохранителя, актер был сильно обеспокоен своим поступком.
Также, по словам сотрудника ДПС, Ефремов признался, что сам управлял автомобилем. "Я задал ему вопрос: "Вы управляли автомобилем?" Он ответил: "Да, я управлял". "Вы выпили?" – "Да, употребил алкогольный напиток", – заявил свидетель.
Экспертиза
В крови Ефремова нашли следы кокаина и марихуаны. В его транспортном средстве были также найдены гашиш и гашишное масло. Помимо этого, экспертиза выявила следы биологических материалов актера на подушке безопасности в машине Land Cruiser. По версии следствия, это подтверждает, что Михаил Ефремов находился за рулем в момент ДТП.
В материалах дела, зачитываемых прокурором в столичном суде, также говорится, что Ефремов, несмотря на алкогольную зависимость, был полностью вменяем в момент аварии на Садовом кольце и отдавал отчет своим действиям. Кроме того, результаты исследования не показали у Ефремова каких-либо психических заболеваний.
"Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Ефремов хотя и страдает от синдрома алкогольной зависимости, легковозбудим и несдержан, но все эти обстоятельства не препятствовали ему отдавать отчет в своих действиях в момент преступления, а также давать показания после ДТП и участвовать в следственных действиях", – сообщила государственный обвинитель.
Инспектор ГИБДД подтвердил, что Ефремов был за рулем в момент аварии
Инцидент с участием артиста произошел 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которой получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Таганский суд Москвы по факту происшествия принял решение отправить Ефремова под домашний арест.
Ефремов обвиняется по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев выразил мнение, что приговор по делу актера вынесут в сентябре. По его словам, домашний арест Ефремова до 22 января – это "чисто процессуальный момент".