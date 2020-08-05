"Ничего не помню". Главное с заседания по делу Ефремова

В среду, 5 августа, в Пресненском суде Москвы прошло слушание по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП в начале июня. Суд вернется к рассмотрению его дела 6 августа.



Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского районного суда Москвы

Гражданская супруга

В ходе заседания 5 августа суд не признал потерпевшей сожительницу погибшего в аварии Сергея Захарова. Согласно мнению адвоката Ирины Стерховой, она охарактеризовала отношения с погибшим Захаровым как семейные. Кроме того, юрист подчеркнул, что именно Стерхова являлась заказчицей ритуальных услуг для Захарова.





Ирина Стерхова сожительница Сергея Захарова Тяжело доказывать, когда нет Сережи рядом, что мы жили вместе. Проживали мы совместно, отдых у нас был совместный, друзья были совместные.

При этом адвокат Ефремова просил суд данное ходатайство отклонить, ссылаясь на то, что в законодательстве четко не разъяснено юридическое определение гражданской жены.



Не признал вину в совершении ДТП

Актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в совершении ДТП. Он заявил, что не может признаться в содеянном из-за того, что ничего не помнит, в том числе проходил ли медосвидетельствование после аварии.





Михаил Ефремов актер Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню. <...> Я не помню, чтобы я проходил освидетельствование.

Прокурор во время заседания заявил, что актер в день трагедии ехал с превышением скорости в 25 километров в час. Он сообщил, что во время нахождения за рулем Ефремов не предвидел опасности своих действий и двигался со скоростью 85 километров в час.



Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств потерпевшими

Фальсификация доказательств

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что располагает данными, подтверждающими фальсификацию доказательств представителями потерпевших. Он добавил, что потерпевшая сторона планирует привлечь к суду свидетеля, который не был допрошен на следствии. Также, по словам Пашаева, она намерена привлечь нескольких лжесвидетелей, которые якобы видели Ефремова за рулем автомобиля в момент ДТП.

"В настоящее время мной получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших", – заявил Пашаев.

В то же время адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что родственники погибшего в аварии Сергея Захарова уже согласовали сумму исков к артисту. При этом общая сумма исковых заявлений в настоящий момент не называется. Добровинский уточнил, что данная сумма будет названа в гражданских исках, которые представят на суде.



Свидетельские показания

Инспектор ГИБДД Александр Козлов, оформлявший ДТП, подтвердил на суде, что Михаил Ефремов был за рулем в момент аварии. Он также отметил, что актер находился в состоянии сильного опьянения, что установлено в ходе медицинского освидетельствования.





Александр Козлов сотрудник ДПС Прибыв на место аварии вместе с коллегой, увидел, что Ефремов ходил по проезжей части, а Захаров был зажат в автомобиле. После осмотра места ДТП вызвал скорую и МЧС, попытался наладить движение. Ефремов прошел медицинское освидетельствование. Был установлен факт, что опьянение сильное – 1,05 или 1,25 промилле.

Cотрудник ДПС также заявил, что свидетели на месте ДТП подтвердили, что Ефремов в момент аварии находился в автомобиле один. По словам правоохранителя, актер был сильно обеспокоен своим поступком.

Также, по словам сотрудника ДПС, Ефремов признался, что сам управлял автомобилем. "Я задал ему вопрос: "Вы управляли автомобилем?" Он ответил: "Да, я управлял". "Вы выпили?" – "Да, употребил алкогольный напиток", – заявил свидетель.



Экспертиза

В крови Ефремова нашли следы кокаина и марихуаны. В его транспортном средстве были также найдены гашиш и гашишное масло. Помимо этого, экспертиза выявила следы биологических материалов актера на подушке безопасности в машине Land Cruiser. По версии следствия, это подтверждает, что Михаил Ефремов находился за рулем в момент ДТП.

В материалах дела, зачитываемых прокурором в столичном суде, также говорится, что Ефремов, несмотря на алкогольную зависимость, был полностью вменяем в момент аварии на Садовом кольце и отдавал отчет своим действиям. Кроме того, результаты исследования не показали у Ефремова каких-либо психических заболеваний.

"Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Ефремов хотя и страдает от синдрома алкогольной зависимости, легковозбудим и несдержан, но все эти обстоятельства не препятствовали ему отдавать отчет в своих действиях в момент преступления, а также давать показания после ДТП и участвовать в следственных действиях", – сообщила государственный обвинитель.



Инспектор ГИБДД подтвердил, что Ефремов был за рулем в момент аварии

Инцидент с участием артиста произошел 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которой получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Таганский суд Москвы по факту происшествия принял решение отправить Ефремова под домашний арест.

Ефремов обвиняется по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев выразил мнение, что приговор по делу актера вынесут в сентябре. По его словам, домашний арест Ефремова до 22 января – это "чисто процессуальный момент".

