Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств потерпевшими

10:43
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что располагает данными, подтверждающими фальсификацию доказательств представителями потерпевших, передает ТАСС.
Об этом он рассказал в ходе заседания суда, на котором проходит слушание по делу о смертельном ДТП с участием актера.
"В настоящее время мной получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших", – заявил Пашаев.
Он добавил, что потерпевшая сторона планирует привлечь к суду свидетеля, который не был допрошен на следствии. Также, по словам Пашаева, она намерена привлечь нескольких лжесвидетелей, которые якобы видели Ефремова за рулем автомобиля в момент ДТП.
Ранее Пашаев сообщил, что арест актера до 22 января является исключительно процессуальным моментом. Он считает, что приговор по делу о смертельном ДТП стоит ожидать уже в сентябре.
Также он прокомментировал отказ суда признать гражданскую жену погибшего в ДТП Сергея Захарова Ирину Стехову потерпевшей. Пашаев заявил, что в деле и так уже четыре потерпевших, что расценивается им как способ обогатиться.
30 июля после предварительного слушания по делу Ефремова Пашаев заявил, что нет полной уверенности в том, что актер находился за рулем во время ДТП. Также адвокат заверил, что у артиста нет проблем с алкоголизмом.
Адвокат потерпевших Александр Добровинский, комментируя дело Ефремова, сообщил, что, по его мнению, в отношении актера будет вынесен обвинительный приговор. Он отметил, что все говорит о том, что Ефремов был за рулем в момент ДТП.
Инцидент с участием артиста произошел 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которой получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Таганский суд Москвы по факту происшествия принял решение отправить Ефремова под домашний арест. Было установлено, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в момент ДТП.
Адвокат Пашаев прибыл в суд для участия в процессе по делу Ефремова
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