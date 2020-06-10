Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры города.

"Органами предварительного расследования М. Ефремову предъявлено обвинение по п. "а" части 4 статьи 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек", – сообщили в ведомстве.

Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

В ходе медицинского освидетельствования было выявлено, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии стало известно, что в крови Ефремова, предположительно, нашли следы наркотиков.

Вечером 9 июня актера доставили в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения. В ходе слушаний Ефремов признал свою вину. Сам актер назвал произошедшее чудовищным.

По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца. В прокуратуре обосновали данную меру пресечения вероятностью того, что Ефремов может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Ведомство также будет отвечать за контроль соблюдения актером домашнего ареста.