В крови Ефремова обнаружены следы наркотиков – СМИ

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Следы наркотиков обнаружены в крови актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Анализы показали, что в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков", – заявил собеседник информагентства.

По данным источника в правоохранительных органах РИА "Новости", найденные следы наркотиков — остаточные.

"У него в крови обнаружены следы кокаина и марихуаны. Но это остаточные следы, он их когда-то ранее употреблял. На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось", – говорится в сообщении.

Ранее в ходе медицинского освидетельствования в организме артиста были найдены следы алкоголя.

Трагедия произошла накануне, 8 июня. Ефремов выехал на встречную полосу на своем джипе Jeep Grand Cherokee и столкнулся с водителем Lada. Пострадавший в ДТП утром 9 июня скончался в больнице.

Ефремова задержали на месте аварии, впоследствии он был отпущен домой под подписку о невыезде.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Уголовное дело затем переквалифицировали с учетом отягчающих обстоятельств.

В настоящее время актера доставили в столичное отделение полиции с целью допроса по поводу ДТП. Общаться с журналистами Ефремову пока не дают.

