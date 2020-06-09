В крови Ефремова обнаружены следы наркотиков – СМИ

17:41 (обновлено 09.06.2020 18:35)
Фото: соцсети
Следы наркотиков обнаружены в крови актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Анализы показали, что в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков", – заявил собеседник информагентства.
По данным источника в правоохранительных органах РИА "Новости", найденные следы наркотиков — остаточные.
"У него в крови обнаружены следы кокаина и марихуаны. Но это остаточные следы, он их когда-то ранее употреблял. На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось", – говорится в сообщении.
Ранее в ходе медицинского освидетельствования в организме артиста были найдены следы алкоголя.
Трагедия произошла накануне, 8 июня. Ефремов выехал на встречную полосу на своем джипе Jeep Grand Cherokee и столкнулся с водителем Lada. Пострадавший в ДТП утром 9 июня скончался в больнице.
Ефремова задержали на месте аварии, впоследствии он был отпущен домой под подписку о невыезде.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Уголовное дело затем переквалифицировали с учетом отягчающих обстоятельств.
В настоящее время актера доставили в столичное отделение полиции с целью допроса по поводу ДТП. Общаться с журналистами Ефремову пока не дают.
Ефремову грозит до 12 лет колонии после смерти пострадавшего в ДТП
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