Уголовное дело возбуждено в отношении актера Ефремова после ДТП в центре Москвы

Видео: очевидец

Уголовное дело возбуждено в отношении актера Михаила Ефремова после ДТП в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"В отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", – подтвердили в пресс-службе.

Там отметили, что максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Авария с участием Ефремова произошла в 21:44 у дома номер 3 на Смоленской площади. Актер, находясь за рулем машины Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada.

Позднее медицинская экспертиза показала, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В момент ДТП Ефремов серьезно превысил скорость. Известно, что после столкновения актер был задержан сотрудниками полиции.

По данным источника ТАСС, в аварии пострадал мужчина 1963 года рождения. Он находился в одной из столкнувшихся машин. Медики оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое.

Также сообщалось, что пострадавший работал курьером в компании доставки еды "Деликатеска.ру".