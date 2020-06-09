Уголовное дело возбуждено в отношении актера Ефремова после ДТП в центре Москвы

02:17
Видео: очевидецУголовное дело возбуждено в отношении актера Михаила Ефремова после ДТП в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
"В отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", – подтвердили в пресс-службе.
Там отметили, что максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
Авария с участием Ефремова произошла в 21:44 у дома номер 3 на Смоленской площади. Актер, находясь за рулем машины Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada.
Позднее медицинская экспертиза показала, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
В момент ДТП Ефремов серьезно превысил скорость. Известно, что после столкновения актер был задержан сотрудниками полиции.
По данным источника ТАСС, в аварии пострадал мужчина 1963 года рождения. Он находился в одной из столкнувшихся машин. Медики оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое.
Также сообщалось, что пострадавший работал курьером в компании доставки еды "Деликатеска.ру".
Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: