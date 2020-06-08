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Происшествия

08 июня, 23:51

"Я никого не убил?" Очевидец – о ДТП с Ефремовым

происшествия ДТП эксклюзив

Очевидец рассказал об аварии с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. ДТП произошло в понедельник вечером в районе Смоленской площади.

"У меня муж ехал на мотоцикле за машиной, с которой столкнулась машина Михаила Ефремова. Денис чудом не пострадал. Мотоцикл тоже цел. <...> Денис говорит: как боевик посмотрел, конечно, страшно", – сообщила стилист Ольга.

По словам ее мужа, в машине Ефремова сидели еще два человека, однако они убежали после столкновения.

"А Михаил остался, подошел и спросил: я никого не убил? Мне кажется, он очень переживал, даже жалко его", – добавила Ольга.

ДТП произошло на Садовом кольце. Михаил Ефремов, двигаясь на Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где столкнулся с несколькими машинами.

По предварительным данным, в результате случившегося пострадал один человек. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, он находится в крайне тяжелом состоянии.

"Он (пострадавший – Прим. Ред.) получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы", – говорится в сообщении.

По некоторой информации, Ефремова после ДТП задержали.

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