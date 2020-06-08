Шесть человек пострадали в ДТП в Нижегородской области

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Авария с участием четырех легковых автомобилей произошла в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

ДТП произошло на 54-м километре трассы Нижний Новгород – Саратов в Дальнеконстантиновском районе. По предварительным данным, водитель машины Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями ВАЗ-2115, Mitsubishi и Lada Granta.

В результате столкновения получили травмы шесть человек, в том числе 13-летняя девочка. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее два пассажирских автобуса столкнулись в Сунженском районе Ингушетии. Это произошло на территории предприятия "Сад-гигант "Ингушетия". Пострадали до 19 человек.

