Около 19 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Ингушетии

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Два пассажирских автобуса столкнулись в Сунженском районе Ингушетии, передает ТАСС.

Это произошло на территории предприятия "Сад-гигант "Ингушетия". Пострадали до 19 человек. По словам источника, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

4 июня автобус с вахтовиками перевернулся в Ханты-Мансийском автономном округе. Внутри находились 14 человек, пострадали четверо.

В мае ехавшая на большой скорости иномарка столкнулась с автобусом, после чего врезалась в столб. Пострадали водитель автомобиля и его пассажирка.