В Москве Mercedes на большой скорости врезался в автобус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве произошла авария с участием легкового автомобиля Mercedes и автобуса. Инцидент случился на улице Лобачевского, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что мчавшаяся на большой скорости иномарка столкнулась с автобусом, после чего врезалась в столб.

"В результате пострадал водитель иномарки и его пассажирка", – говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавших осматривают врачи скорой помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что три человека погибли в ДТП на 84-м километре МКАД. В столичном главке МЧС уточняли, что произошло столкновение двух транспортных средств с последующим разливом топлива.