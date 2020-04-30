В Москве из-за ДТП перекрыт съезд со МКАД на шоссе Энтузиастов

Фото: Москва 24/Антон Великжанининанинин

Два автомобиля столкнулись на съезде со МКАД на шоссе Энтузиастов в сторону области, сообщает ТАСС.

Движение на этом участке полностью перекрыто. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее на 76-м километре МКАД столкнулись два грузовика и один легковой автомобиль. В результате аварии в кабине одного из большегрузов оказался зажат человек. Позже он скончался.

До этого водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП на юго-востоке Москвы. Авария произошла в окрестностях дома 103, корпуса 1, по Волгоградскому проспекту в районе Кузьминки.