Скончался один из участников аварии на МКАД в районе Химкинского моста

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Скончался один из участников аварии, произошедшей в среду ночью на МКАД в районе Химкинского моста. Информацию об этом подтвердил источник в экстренных службах Москвы.

Ранее стало известно, что на 76-м километре МКАД столкнулись два грузовика и один легковой автомобиль. В результате аварии в кабине одного из большегрузов оказался зажат человек. Его состояние оценивалось как тяжелое.

"Пострадавший в ДТП на 76-м километре МКАД скончался", – рассказал источник Агентству "Москва".

О состоянии других участников аварии не сообщается.

На месте продолжают работать сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП пока остаются неизвестными.

Ранее один человек погиб в ДТП на юго-востоке Москвы. Сообщалось, что авария случилась в районе Кузьминки.