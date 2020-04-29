Два грузовика и легковушка столкнулись на МКАД в районе Химкинского моста

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария произошла на 76-м километре МКАД в районе Химкинского моста. Сообщается, что там столкнулись два грузовика и один легковой автомобиль.

Источник в экстренных службах столицы рассказал, что в результате ДТП пострадал один человек.

"В одном из грузовиков оказался зажатым человек, его состояние тяжелое", – подтвердил источник Агентству "Москва".

Он добавил, что в данным момент спасатели пытаются извлечь пострадавшего из кабины большегруза.

На место аварии прибыли сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего ДТП.

Ранее авария с участием грузового автомобиля и автобуса случилась на 25-м километре Калужского шоссе. Из-за столкновения три из четырех полос автодороги оказались перекрыты.

22 апреля на МКАД три автомобиля стали участниками ДТП. Сообщалось, что авария произошла в районе Косинской эстакады.