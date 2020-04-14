Один человек пострадал в ДТП на Калужском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столкновение двух машин произошло в ТиНАО на Калужском шоссе. В результате происшествия пострадал один человек, заявили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

"На Калужском шоссе, 23, произошло столкновение автомобилей Hyundai и Lada", – говорится в сообщении.

На место дорожного инцидента прибыли полицейские и медики. Обстоятельства ДТП установит Госавтоинспекция.

Ранее мотоциклист насмерть сбил женщину в Подмосковье. Смертельное ДТП случилось в подмосковной Электростали.

11 апреля два человека погибли при аварии на МКАД.