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Москва 24

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Происшествия

13 апреля, 23:28

Мотоциклист насмерть сбил женщину в Подмосковье

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Смертельное ДТП случилось в подмосковном городе Электросталь. Об этом передает Агентство "Москва".

По информации областного главка МВД РФ, водитель мотоцикла сбил женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

"Водитель, управляя мотоциклом, сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Электростали", – подтвердили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным источника в правоохранительных органах, авария случилась на Фрязевсом шоссе у дома 122.

На месте работают сотрудники полиции. Причины произошедшего выясняются.

Ранее автомобиль насмерть сбил пешехода на востоке Москвы. Сообщалось, что мужчина переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

28 марта в столице была насмерть сбита женщина. Инцидент произошел в районе Нагатинский Затон.

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