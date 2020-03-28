Водитель автомобиля насмерть сбил женщину на юге столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Нагатинский Затон водитель автомобиля сбил насмерть женщину, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе городского управления ГИБДД.

ДТП произошло в районе дома 54 по Нагатинской набережной. Женщина переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Полиция на месте происшествия устанавливает все обстоятельства случившегося. Опрашивается водитель автомобиля.

Ранее машина скорой помощи с тяжелым больным попала в ДТП на Каланчевской улице. В ней находился больной, которому требовалась реанимация.