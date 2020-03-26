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Общество

13:02

ГИБДД временно отменит санкции за нарушение сроков регистрации авто из-за COVID-19

общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госавтоинспекция в России временно не будет применять санкции к владельцам транспортных средств, которые нарушили сроки регистрации автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

Данное решение вызвано затруднениями, связанными с распространением коронавируса COVID-19.

"От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться", – заявили в ГИБДД.

Ранее в инспекции рассказали, что личное общение между заявителями и сотрудниками ГИБДД будет ограничено. Это касается в том числе рассмотрения административных дел.

В России число инфицированных составляет 840 человек. В ряде регионов, в том числе и в Москве, временно закрылись образовательные учреждения. С 28 марта студентов отправят на каникулы. В столице также запрещены массовые мероприятия.

В марте стало известно о введении новых штрафов. В ГИБДД их планируют взимать с водителей, которые пользуются машинами умерших людей, но не перерегистрировали ТС.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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