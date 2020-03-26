ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госавтоинспекция минимизирует общение с гражданами при предоставлении госуслуг и рассмотрении административных дел из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

"Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что взаимодействующие с заявителями сотрудники инспекции должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Помещения должны проветриваться не реже одного раза в два часа.

Также временно отменяются санкции за нарушение сроков регистрации автомобилей. Выдача свидетельств о соответствии автомобиля с внесенными в его конструкцию изменениями и свидетельств по допуску транспортного средства к перевозке опасных грузов будет осуществляться по предварительной записи по телефону.

Помимо этого, автоинспекция сократит количество одновременно сдающих экзамены на водительские права. График проведения мероприятий будет скорректирован. Как долго будут действовать новые правила, не уточняется.

В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, в том числе и в Москве, закрыты образовательные учреждения, учеба теперь проходит в дистанционном режиме, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В России число инфицированных составляет 840 человек. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.

