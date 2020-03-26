Центры помощи водителям при ДТП откроют в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центры информационно-правовой поддержки водителей при ДТП откроют в каждом муниципалитете Подмосковья.

В Главном управлении региональной безопасности Московской области напомнили, что причиной большинства пробок становятся мелкие аварии без пострадавших.

В подобных случаях закон позволяет самостоятельно оформить ДТП с помощью Европротокола. При этом процесс подготовки материалов занимает не более часа.

Однако многие водители не знают, как оформить документ, и предпочитают дожидаться сотрудников ГИБДД, что отнимает от трех до пяти часов.

"Именно в такой ситуации помощь водителям окажут специалисты центра помощи при ДТП", – говорится в сообщении.

Отмечается, что водители смогут получить консультацию по фотофиксации и оформлению документов, что позволит избежать претензий страховых компаний.

Центры помощи при ДТП уже работают в Красногорске, Одинцово и Истре. В ближайшее время филиалы откроют в Балашихе, Люберцах, Подольске, Щелково, Королеве, Химках.

Ранее стало известно, что ГИБДД планирует использовать камеры для фиксирования использования мобильного телефона за рулем.