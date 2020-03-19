Дептранс попросил избегать ненужных поездок в вечерние часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей попросили избегать ненужных поездок в вечерние часы в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В департаменте заявили, что из-за коронавируса в столичной подземке сократилось число пассажиров, а на дорогах города при этом образовались многокилометровые заторы из-за большого скопления автомобилей.

"Знаете, куда едут? В ТЦ, где есть большие супермаркеты, – там фиксируем необычную активность. Кроме того, стали больше нарушать правила парковки. Увы, в основном там, где работает транспорт", – подчеркнули в пресс-службе.

Горожанам рекомендовали воздержаться от посещений торговых центров и воспользоваться доставкой продуктов и товаров через интернет.

В целом, согласно данным департамента, на дорогах отмечается снижение количества поездок на такси (на 10%). В утреннее время за счет перехода многих работников на дистанционную работу автомобилей стало меньше на 11%. А в метро сократилось число студентов, школьников и пенсионеров.

В столице в настоящий момент действует режим повышенной готовности. 16 марта в Москве усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Так, в Москве запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек. На каникулы ушли участники проекта "Московское долголетие".

С 21 марта по 12 апреля в Москве перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Такое же положение ввели и в Московской области.

Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Там выявлено более 80,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось.

Общее число инфицированных во всем мире достигло более 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло. Всего в России число заболевших достигло 199.

