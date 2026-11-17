17 ноября, 07:34Происшествия
Подросток погиб при падении в вентиляционную шахту на северо-западе Москвы
Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Двое несовершеннолетних забрались на крышу строительного объекта в 3-м Силикатном проезде на северо-западе Москвы. Один из них упал в вентиляционную шахту и погиб на месте, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
На месте происшествия координацию работы правоохранительных органов осуществлял Хорошевский межрайонный прокурор Евгений Сидоров.
Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. Ведомство также контролирует ход доследственной проверки и принятие процессуального решения по ее итогам.
Ранее уголовное дело возбудили после гибели 13-летнего подростка на железной дороге в Москве. Трагедия произошла вечером 29 октября на перегоне между станциями Москва-3 и Малинковская Ярославского направления.