Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двое несовершеннолетних забрались на крышу строительного объекта в 3-м Силикатном проезде на северо-западе Москвы. Один из них упал в вентиляционную шахту и погиб на месте, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

На месте происшествия координацию работы правоохранительных органов осуществлял Хорошевский межрайонный прокурор Евгений Сидоров.

Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. Ведомство также контролирует ход доследственной проверки и принятие процессуального решения по ее итогам.

Ранее уголовное дело возбудили после гибели 13-летнего подростка на железной дороге в Москве. Трагедия произошла вечером 29 октября на перегоне между станциями Москва-3 и Малинковская Ярославского направления.